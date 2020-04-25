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На фоне слухов о беременности Кристина Асмус «родила» игрушку в ванной

В Instagram актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о своей второй беременности. Супруга Гарика Харламова показала, как она в ванной «рожает» игрушку.
На фоне слухов о беременности Кристина Асмус «родила» игрушку в ванной

Кристина Асмус развеяла слухи о своей беременности, но поблагодарила фолловеров за искренние поздравления. Она попросила, чтобы в комментариях перестали угадывать пол будущего ребенка и писать ей в директ по поводу родов по бартеру. Округлившиеся формы артистки - причина того, что она играет беременную в онлайн-сериале «Беезумие». Кристина Асмус предупредила, что в новой работе, которая уже доступна в Сети, много юмора, трэша, жесткой самоиронии и мата. Поэтому моралистов призвала выбирать аудиодорожку, где «запикиваются» все эти слова.

На видео, которое показала Кристина Асмус, запечатлено, как она сидит в ванной. У артистки потуги и через несколько секунд в кадре появляется игрушка, которую она «родила». В новом онлайн-проекте можно увидеть Максима Матвеева, Игоря Верника, Аглаю Тарасову, Евгения Стычкина, которые играют сами себя. Режиссером веб-сериала «Беезумие» стал Александр Молочников.

По сюжету комедийного проекта, модный режиссер хочет поставить спектакль, но сам он находится за границей, а все эксперты на самоизоляции. В результате репетиции с актерами проходят удаленно, но свои коррективы вносят отношения с партнерами, родители, которые также сидят дома, и интим. В этом сериале показано, как артисты, привыкшие работать без выходных, вынуждены сидеть дома. Такая ситуация «сводит их с ума» и они жаждут внимания поклонников в виде комментариев и лайков в Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:23

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