Медики назвали три признака рака кишечника





Медики отмечают, небольшие перемены в повседневной жизни могут оказаться симптомами разных видов онкологии, в том числе колоректальной. Врачи из Великобритании сообщают, признаки болезни можно легко пропустить. Наличие заболевания можно определить по 3 основным знакам. Так, люди, у которых диагностировали этот недуг, рассказывали о частой дефекации, а также о слабом и жидком стуле.Стоит обратить внимание на один из ключевых симптомов онкологии кишечника: кровь в стуле. Из-за этого он может казаться бордовым или красно-коричневым. «Существует три главных признака, по которым у пациента можно определить рак кишечника - это наличие крови в стуле, изменение привычек кишечника и боль в области живота», - сообщили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Чаще всего на данные симптомы люди мало обращают внимания, списывая на отравление или другое заболевание. Согласно утверждению специалистов, при обнаружении хотя бы одного признака болезни необходимо сразу обратиться за консультацией к специалисту.