В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

«Сейчас наступает дачный сезон. Мне кажется, мы не должны лишать людей возможности посадить морковь или картофель на своих участках. Можно сделать дополнительные пропуска для хозяйственных и садовых нужд, но при этом важно обеспечить безопасность населения, чтобы принятые властями нормы не нарушались», - пояснила Киркора.





В СПЧ предлагают пустить специальные дачные маршруты, перевозящие людей с пропусками. Время нужно выбрать такое, чтобы минимизировать социальные контакты и попадание в пробки. Если у дачников есть свои автомобили, то лучше разрешить их использование. Люди, лишившиеся работы, могут помогать пенсионерам в закупке семян и высадке рассады.Киркора напомнила, что пожилым людям нужен свежий воздух и прогулки. В противном случае функционирование мышц начинает слабеть. Власти должны организовать прогулки пенсионеров и детей, распределив потоки и исключив общение.