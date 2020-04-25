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В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

В России могут появиться пропуска для прогулки пожилых людей и поездок на дачу в режиме самоизоляции. Инициатива исходит от Ирины Киркоры, зампреда СПЧ.

«Сейчас наступает дачный сезон. Мне кажется, мы не должны лишать людей возможности посадить морковь или картофель на своих участках. Можно сделать дополнительные пропуска для хозяйственных и садовых нужд, но при этом важно обеспечить безопасность населения, чтобы принятые властями нормы не нарушались», - пояснила Киркора.

В СПЧ предлагают пустить специальные дачные маршруты, перевозящие людей с пропусками. Время нужно выбрать такое, чтобы минимизировать социальные контакты и попадание в пробки. Если у дачников есть свои автомобили, то лучше разрешить их использование. Люди, лишившиеся работы, могут помогать пенсионерам в закупке семян и высадке рассады.

Киркора напомнила, что пожилым людям нужен свежий воздух и прогулки. В противном случае функционирование мышц начинает слабеть. Власти должны организовать прогулки пенсионеров и детей, распределив потоки и исключив общение.

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Политика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:06

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