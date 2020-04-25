Психоаналитик раскрыла связь между эмоциями и состоянием здоровья





В народе такие болезни называют «на нервной почве», когда на их происхождение ключевую роль оказывают психологические факторы. По словам Элен Мурашкиной, во время самоизоляции психосоматика «процветает», ведь все начинают перебирать свои «скелеты в шкафу». Когда длительное время не обращают внимания на сигналы и состояние тела, оно начинает говорить с помощью болезней. Например, першение горла может быть связано с обидами, от которых человек постоянно убегает.Те люди, которым сложно принять новое и согласиться с тем, что настал кризис, будут страдать от боли в желудке. Состояние этого органа влияет на проявление подспудных страхов. Поэтому, как отметила специалист, тут важно занять позицию наблюдателя и постараться извлечь из ситуации максимум пользы. Элен Мурашкина говорит, что имеет смысл пересмотреть свои цели и планы, чтобы не реагировать так остро на карантин.Одной из самых частых психосоматических проблем является боль в спине. Она возникает, когда человек взваливает на себя тяжелую ношу, которая давит на него психологически. Такие случаи бывают, когда женщина берет на себя обязанность мужчины обеспечивать семью или дети «нянчат» своих родителей.Элен Мурашкина подытожила, что при болях необходима консультация врача, но работать над проблемой необходимо и с точки зрения психологии. Причина болезней может быть как раз в эмоциональном состоянии человека. Если это запустить, то болезненные ощущения могут стать хроническими.