Эксперт назвал запрещенные с чужой банковской картой манипуляции

«Если вы нашли карту, не трогайте ее – пусть лежит на земле, так как вы сразу попадете в список подозреваемых в краже. Лучше обезопасить себя и пройти мимо. Я также не рекомендую возвращать карту в банк, в котором она была выпущена. Доказать ваши благие намерения и то, что вы не сняли все деньги со счета, очень сложно», - объяснил Деев.





В прошлом году, согласно статистике МВД, число преступлений с банковскими картами выросло на 417,3%. 10,3 тыс. преступлений классифицированы, как мошенничество с использованием электронных средств. В период самоизоляции, по данным Промсвязьбанка и ВТБ, активность злоумышленников выросла на 15-30%.Эксперт советует уничтожать найденные банковские карты. Можно выбрать один из трех способов: порча реквизитов на пластике, заворачивание в бумагу и выбрасывание в мусорный бак, перерезание пополам, сообщает 1prime.ru.