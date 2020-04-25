Юрий Яковлев пытался создать семью с тремя женщинами





Яковлев познакомился с Кирой Мачульской, когда она собиралась замуж за известного ленинградского режиссера. Врач не устояла перед вспыхнувшими чувствами и стала супругой актера. Их первенец скончался через несколько дней после рождения. Во время второй беременности супруги Юрий Васильевич уже тайно встречался с Екатериной Райкиной. После расставания с первой женой «Ипполит» ушел к актрисе, родившей ему сына Алексея.Яковлев страдал из-за того, что причинил боль Мачульской, но не мог устоять перед Райкиной. Первая жена родила от него дочь Алену, а потом со вторым супругом переехала в Германию. Второй брак актера продержался три года. Вскоре знаменитость узаконил отношения с Ириной Сергеевой, которая смогла сделать его счастливым. Директор театрального музея родила звезде сына Антона. Пара оставалась вместе около 40 лет. Разлучила их смерть народного артиста.