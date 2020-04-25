Моника Беллуччи проводит режим самоизоляции во Франции вместе с детьми
Актриса Моника Беллуччи рассказала о том, как проводит время во время соблюдения режима социального дистанцирования. Знаменитость призналась, пандемия коронавируса застала её во Франции, где она решила остаться вместе с детьми.
Моника Беллуччи отметила, что приняла такое решение для того, чтобы дочери - Дева и Леони - могли общаться с отцом Венсаном Касселем, проживающем с супругой Тиной Кунаки на Баскском побережье. Она сообщила, ей нравится наблюдать за взрослением детей.
Она также добавила, на данный момент дети проходят дистанционное обучение, а она следит за этим. Для Моники Беллуччи очень важно, чтобы у девочек была необходимая база знаний. Сама же знаменитость занята чтением сценариев и изучением книги о Марии Каллас. После возвращения в Италию артистка хочет принять участие в постановке о певице. Беллуччи отметила, они с дочерьми придерживаются режима социального дистанцирования, но для них это не является чем-то трудным. На данный момент лишь вера в лучшее будущее помогает ей пережить пандемию.
Моника Беллуччи отметила, что приняла такое решение для того, чтобы дочери - Дева и Леони - могли общаться с отцом Венсаном Касселем, проживающем с супругой Тиной Кунаки на Баскском побережье. Она сообщила, ей нравится наблюдать за взрослением детей.
«Я люблю наблюдать за тем, как они растут. Мне приходится их сопровождать, пока они не взлетят. Дева и Леони являются ответами на все мои вопросы», - рассказала актриса.
Она также добавила, на данный момент дети проходят дистанционное обучение, а она следит за этим. Для Моники Беллуччи очень важно, чтобы у девочек была необходимая база знаний. Сама же знаменитость занята чтением сценариев и изучением книги о Марии Каллас. После возвращения в Италию артистка хочет принять участие в постановке о певице. Беллуччи отметила, они с дочерьми придерживаются режима социального дистанцирования, но для них это не является чем-то трудным. На данный момент лишь вера в лучшее будущее помогает ей пережить пандемию.