Моника Беллуччи проводит режим самоизоляции во Франции вместе с детьми

«Я люблю наблюдать за тем, как они растут. Мне приходится их сопровождать, пока они не взлетят. Дева и Леони являются ответами на все мои вопросы», - рассказала актриса.





Моника Беллуччи отметила, что приняла такое решение для того, чтобы дочери - Дева и Леони - могли общаться с отцом Венсаном Касселем, проживающем с супругой Тиной Кунаки на Баскском побережье. Она сообщила, ей нравится наблюдать за взрослением детей.Она также добавила, на данный момент дети проходят дистанционное обучение, а она следит за этим. Для Моники Беллуччи очень важно, чтобы у девочек была необходимая база знаний. Сама же знаменитость занята чтением сценариев и изучением книги о Марии Каллас. После возвращения в Италию артистка хочет принять участие в постановке о певице. Беллуччи отметила, они с дочерьми придерживаются режима социального дистанцирования, но для них это не является чем-то трудным. На данный момент лишь вера в лучшее будущее помогает ей пережить пандемию.