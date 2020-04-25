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Саша Зверева об изменениях во внешности во время четвертой беременности: «Поплыл овал лица»

Месяц назад Саша Зверева призналась, что вновь станет матерью. По словам экс-солистки «Демо», четвертая беременность изменила ее внешность, так как у нее «поплыл овал лица».
Саша Зверева об изменениях во внешности во время четвертой беременности: «Поплыл овал лица»

Саша Зверева ждет ребенка от своего американского мужа Даниэля. У 39-летней артистки есть дочь и два сына, которые родились от предыдущих отношений. По словам исполнительницы хита «Солнышко в руках», четвертая беременность отличается от предыдущих. У нее теперь роскошные формы, которые приводят в восторг возлюбленного. Однако вместе с тем изменился овал лица, смазав остроту черт, даже несмотря на то, что она ежедневно тренирует мышцы. Саша Зверева готова к тому, что ей придется пожертвовать красотой ради появления на свет новой жизни. Она готова отдать своим детям все самое лучшее, что имеет.

Певица уверена, что с легкостью вернется в форму после родов. Сейчас ей уже тяжело, так как начала остро ощущать вес ребенка. Во время предыдущих беременностей такого не было. К третьему триместру ее буквально «раздавливает живот». Как отметила Саша Зверева, когда она лежит, то ее буквально «вмазывает в диван». Артистке удалось установить связь с ребенком и каждая эмоция, которую она проживает, откликается в нем. Поэтому экс-солистка «Демо» убеждена, что нужно влиять на будущего ребенка еще в утробе, а не начинать воспитание только после его рождения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:33

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