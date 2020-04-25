Грета Тунберг о коронавирусе: «Начавшийся кризис помог реализовать мою мечту о сокращении вредных выбросов в атмосферу»
Грета Тунберг высказала свое мнение о коронавирусе. Экоактивистка рада начавшемуся во всем мире экономическому кризису, поскольку он помог реализовать ее мечту.
17-летняя активистка, нашедшая поддержку у Хоакина Феникса и других звезд, призвала единомышленников сильно не радоваться, поскольку темпы пандемии снижаются. Скоро страны снимут ограничения, люди вернутся к привычной жизни, а значит выбросы углерода возобновятся, передает The New York Post.
Ранее отец Тунберг рассказал, что ради дочери стал веганом. Его жена тоже поддержала юную активисту и перестала летать на самолетах.
«Благодаря пандемии закрылись предприятия. Выбросы углерода в атмосферу значительно сократились. Я получила то, о чем мечтала!» - заявила Тунберг в преддверии Дня Земли.
17-летняя активистка, нашедшая поддержку у Хоакина Феникса и других звезд, призвала единомышленников сильно не радоваться, поскольку темпы пандемии снижаются. Скоро страны снимут ограничения, люди вернутся к привычной жизни, а значит выбросы углерода возобновятся, передает The New York Post.
Ранее отец Тунберг рассказал, что ради дочери стал веганом. Его жена тоже поддержала юную активисту и перестала летать на самолетах.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:29