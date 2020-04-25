Олеся Казаченко стала победительницей седьмого сезона проекта «Голос. Дети»

«Для меня это первый финал. Благодарю родителей за таких прекрасных, талантливых ребят. Спасибо, что в связи со сложившейся в мире ситуацией вы вытерпели все преграды и дошли до конца. Низкий вам поклон!» - сказал Аксюта.

В финал прошли три конкурсанта. Своим номера, достойные победы, представили Софья Туманова, подбадриваемая Валерием Меладзе, и Артем Фокин, который на этапе прослушиваний попал в команду Полины Гагариной. Казаченко, наставляемая рэпером Бастой, получила от Первого канала карту с 1 млн рублей, сертификат на покупку оборудования для домашней студии и записи первого песни. Фирменную статуэтку юной звезде вручил продюсер Юрий Аксюта.Титул лучшего наставника в этом сезоне «Голоса» получил Баста. Все средства, собранные во время голосования, направлены в фонд «Вера», помогающий хосписам.