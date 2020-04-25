В США на 53-м году жизни умер актер Дмитрий Дьяченко





Семья Дьяченко рассказала, что 22 апреля его тело было найдено в собственном доме, расположенном в Дейтон-Бич. Причина кончины не называется, но она не имеет отношения к инфицированию COVID-19. Полицейские при визуальном осмотре следов, характерных для насильственной смерти, не нашли. Предположительно, знаменитость скончался между 20 и 21 апреля.Дьяченко не имел серьезных проблем со здоровьем, чувствовал себя хорошо и поддерживал прекрасную физическую форму. Тело передано судмедэкспертам для определения точной причины смерти.