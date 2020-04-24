АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Представитель Надежды Бабкиной Антон Собянин рассказал о положительной динамике в лечении артистки

Представитель Надежды Бабкиной Антон Собянин сообщил, что наметилась положительная динамика в лечении исполнительницы от двусторонней пневмонии. Но о полном выздоровлении пока ещё рано думать.

Некоторое врем назад Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу. У неё диагностировали «обширную двустороннюю пневмонию». Тогда в театре «Русская песня» сообщили, тест на COVID-19 у исполнительницы выявил отрицательный результат. Во время лечения врачи подключили знаменитость к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому. Выйти из неё она смогла лишь 14 апреля, отмечает муж певицы Евгений Гор. На данный момент медики сообщают, что состояние Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается, но о полном выздоровлении пока ещё речи не идёт.
«Можно говорить о положительной динамике. У неё все отлично, но необходимо еще подождать», − сообщил представитель певицы Антон Собянин.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представитель Надежды Бабкиной Антон Собянин рассказал о положительной динамике в лечении…
Ученые: Легенды о жестоких ритуалах майя признали…
«Было боязно»: Светлану Лободу долго уговаривал Игорь Крутой спеть песню с Пугачевой на «Новой…
Учёные признали эффективность двухслойных тканевых самодельных…
«40 дней и все сходится»: Ксения Бородина назвала точную дату окончания…
Главный храм Вооруженных Сил России скоро распахнет свои…
Хлои Кардашьян хочет использовать экс-бойфренда Тристана Томпсона в качестве донора…
Ученые: Наследственность может влиять на восприимчивость человека к…
Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отрастил бороду на…
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления оболочки EMUI…
Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала апартаменты в…
Михаил Саакашвили заявил, что выступает за «мирные отношения с…
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что раннее материнство стало для неё…
«Не все утонули в лапше»: Мать Тимати упрекнула Ольгу Бузову и Настю…
Kia Carnival получит новую флагманскую…
«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в зарослях…
Apple готовит к анонсу бюджетную версию…
Елена Малышева из-за коронавируса впервые не смогла лично поздравить маму с днем…
В Антарктиде впервые обнаружили останки…
"Пятый элемент": Наталья Рудова покрасила волосы в розовый…
Испанские ученые сделали громкое заявление о распространении…
Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла…
Появились первые изображения обновленного Toyota…
Четвёртая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась с поклонниками секретами личной жизни с…
Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern…
В Рязанской области мужчина насмерть забил знакомую…
Крис Хемсворт о знакомстве с Брэдом Питтом: «Вместо рукопожатия я бросился его…
На Xbox вышла атмосферная экшен-головоломка «Quern. Вечные…
Просмотреть все новости