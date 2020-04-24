Представитель Надежды Бабкиной Антон Собянин рассказал о положительной динамике в лечении артистки

«Можно говорить о положительной динамике. У неё все отлично, но необходимо еще подождать», − сообщил представитель певицы Антон Собянин.





Некоторое врем назад Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу. У неё диагностировали «обширную двустороннюю пневмонию». Тогда в театре «Русская песня» сообщили, тест на COVID-19 у исполнительницы выявил отрицательный результат. Во время лечения врачи подключили знаменитость к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому. Выйти из неё она смогла лишь 14 апреля, отмечает муж певицы Евгений Гор. На данный момент медики сообщают, что состояние Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается, но о полном выздоровлении пока ещё речи не идёт.