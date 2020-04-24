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Наушники Surface Earbuds от Microsoft поступят в продажу в мае 2020 года

Компания Microsoft официально анонсировала беспроводные наушники Surface Earbuds в октябре 2019 года, однако ожидаемого старта продаж в декабре так и произошло. Согласно сообщению европейских ритейлеров, новинка будет доступна для приобретения в магазинах официальных дистрибьюторов с 6 мая 2020 года.

По словам информаторов, начальная цена беспроводной гарнитуры в странах Европы равна 199 евро, что значительно меньше, чем AirPods Pro от компании Apple. В США ожидаемая стоимость не будет превышать 250 долларов и составит сильную конкуренцию наушникам других популярных брендов. Основным преимуществом бюджетной новинки в данном сегменте аудиоустройств является высокая автономность работы и технические характеристики воспроизведения звука.

Согласно информации, предоставленной на официальной презентации в октябре, Surface Earbuds сохраняют работоспособность без подзарядки на протяжении 8 часов непрерывного прослушивания аудио и 24 часов автономности с использованием компактного кейса. Кроме того, беспроводные наушники интегрированы под Microsoft Office 365, что расширяет возможности для голосового набора текста в Word, Excel, Outlook и PowerPoint.

Как известно, еще одним преимуществом Surface Earbuds будет синхронный перевод в режиме реального времени более чем на 60 языков и управление гарнитурой с помощью жестов и голосовых задач.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 22:00

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