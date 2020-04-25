Эксперт Павел Мясоедов предсказал развитие технологий визуализации голограмм из-за COVID-19





По его словам, данная IT-технология пока используется не широко. Например, с помощью оптической голографии еще не могут проводить обучение или совещание в удаленном формате. Однако в медицине она применяется часто, так как во многих разработках, которые связаны с операцией, есть 3D-визуализация органов. Кроме этого, голограммы показывают в проектах, рассчитанных на большую аудиторию.Эксперт рассказал, что британские ученые сейчас активно разрабатывают голограммы, которые не только можно рассмотреть со всех сторон, но и прикоснуться к трехмерным изображениям.В РФ все учебные заведения занимаются дистанционно. При таком режиме обучения большинство заданий ученики выполняют самостоятельно. Существует электронный журнал, в который учителя прикрепляют домашние задания, видеоуроки и сценарии проведения занятия. Также проводятся онлайн-конференции, в ходе которых учитель отвечает на возникшие у учеников вопросы, объясняет новые темы и задания.