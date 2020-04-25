АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Учёные нашли останки позвонков гигантской акулы эпохи динозавров

Зарубежные учёные исследовали части позвоночного столба, обнаруженного в Испании. Они принадлежали исчезнувшей группе гигантских акул, которые существовали в эпоху динозавров.
Учёные нашли останки позвонков гигантской акулы эпохи динозавров

Благодаря позвонкам, в которых присутствует биологическая информация, исследователи смогли выяснить размер, рост и возраст загадочной группы акул. Ученые сообщили, что побережье, где нашли останки, представляет собой метровые известняковые стены, которые появились во времена мелового периода, а это приблизительно 85 миллионов лет назад, когда процветала эпоха динозавров. По статистическим данным, длина акулы птиходонтид колеблется от 4 до 7 метров, на момент смерти ей было около 30 лет, что по «акульим меркам» соответствует подростковому возрасту.

В ходе исследования выяснилось, что акулы данной группы отличались медленным ростом и поздним созреванием, ученые также отметили, что гигантские птиходонтиды славились своим долголетием и огромными размерами. По словам экспертов, именно этот факт обозначает как причину успешного развития, так и возможную гибель.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юрий Антонов в доме хранит запасы вина на 10…
Учёные нашли останки позвонков гигантской акулы эпохи…
Россияне отмечают день Василия Парильщика: Что нельзя делать в этот…
У экс-участницы шоу "Дом 2" Лизы Кутузовой диагностировали неврит лицевого…
Наушники Surface Earbuds от Microsoft поступят в продажу в мае 2020…
«Девочки ахнули»: Анна Нетребко показала коллекцию своих…
Представитель Надежды Бабкиной Антон Собянин рассказал о положительной динамике в лечении…
Ученые: Легенды о жестоких ритуалах майя признали…
«Было боязно»: Светлану Лободу долго уговаривал Игорь Крутой спеть песню с Пугачевой на «Новой…
Учёные признали эффективность двухслойных тканевых самодельных…
«40 дней и все сходится»: Ксения Бородина назвала точную дату окончания…
Главный храм Вооруженных Сил России скоро распахнет свои…
Хлои Кардашьян хочет использовать экс-бойфренда Тристана Томпсона в качестве донора…
Ученые: Наследственность может влиять на восприимчивость человека к…
Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отрастил бороду на…
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления оболочки EMUI…
Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала апартаменты в…
Михаил Саакашвили заявил, что выступает за «мирные отношения с…
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что раннее материнство стало для неё…
«Не все утонули в лапше»: Мать Тимати упрекнула Ольгу Бузову и Настю…
Kia Carnival получит новую флагманскую…
«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в зарослях…
Apple готовит к анонсу бюджетную версию…
Елена Малышева из-за коронавируса впервые не смогла лично поздравить маму с днем…
В Антарктиде впервые обнаружили останки…
"Пятый элемент": Наталья Рудова покрасила волосы в розовый…
Испанские ученые сделали громкое заявление о распространении…
Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла…
Просмотреть все новости