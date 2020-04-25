Учёные нашли останки позвонков гигантской акулы эпохи динозавров





Благодаря позвонкам, в которых присутствует биологическая информация, исследователи смогли выяснить размер, рост и возраст загадочной группы акул. Ученые сообщили, что побережье, где нашли останки, представляет собой метровые известняковые стены, которые появились во времена мелового периода, а это приблизительно 85 миллионов лет назад, когда процветала эпоха динозавров. По статистическим данным, длина акулы птиходонтид колеблется от 4 до 7 метров, на момент смерти ей было около 30 лет, что по «акульим меркам» соответствует подростковому возрасту.В ходе исследования выяснилось, что акулы данной группы отличались медленным ростом и поздним созреванием, ученые также отметили, что гигантские птиходонтиды славились своим долголетием и огромными размерами. По словам экспертов, именно этот факт обозначает как причину успешного развития, так и возможную гибель.