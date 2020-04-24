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У экс-участницы шоу "Дом 2" Лизы Кутузовой диагностировали неврит лицевого нерва

Недавно бывшая участница шоу «Дом 2» Лиза Кутузова рассказала поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем. У неё диагностировали неврит лицевого нерва, из-за чего часть лица парализована. Теперь каждый её день начинается с медицинских процедур.
У экс-участницы шоу "Дом 2" Лизы Кутузовой диагностировали неврит лицевого нерва

Сейчас у Лизы Кутузовой очень непростой период в жизни. Ей тяжело в плане эмоций, поскольку медики поставили ей диагноз «неврит лицевого нерва». Однако она не падает духом из-за поддержки родных.
«Сейчас я смотрю на себя в зеркало только когда делаю гимнастику лица. Это произошло 7 дней назад. Я ощутила покалывание в области уха, приобрела ушные капли. Затем произошел паралич левой стороны языка. Теперь я не могу закрыть левый глаз и рот перекошен. У меня не получается пить, есть и чистить зубы самостоятельно. Мне очень сложно об этом говорить, однако у есть желание помочь людям, столкнувшимся с этим», — сообщила Кутузова.

Бывшая участница шоу «Дом 2» сообщила, её день начинается с лекарственных препаратов и капельниц. Однако она также использует средства нетрадиционной медицины. «Медики назначили мне терапию с помощью пиявок, электрофорез, иголки плюс массаж и гимнастика лица. Ставили банки на спину и лицо для лимфатической системы. Также не стоит забывать о каплях для глаз», — цитирует ее слова СтарХит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 23:00

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