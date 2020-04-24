«Было боязно»: Светлану Лободу долго уговаривал Игорь Крутой спеть песню с Пугачевой на «Новой волне»

Популярная исполнительница не скрывает своего глубокого уважения к Примадонне российской эстрады. В середине апреля она даже опубликовала пост, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой в личном блоге Instagram, однако на совместное исполнение песни Светлана Лобода согласилась не сразу. В своем интервью она призналась, что Игорь Крутой целый год уговаривал выступить ее на «Новой волне» с хитом «Живи спокойно, страна»:Все же певица согласилась на предложение композитора, которое стало одним из самых успешных выступлений Светланы Лободы. По ее словам, поклонники всегда ждут, когда она снова споет хит Аллы Пугачевой, и аплодируют «не так, как обычно, а по особенному».Напоследок артистка отметила, что хорошая музыка должна жить вечно, потому для нее является честью исполнять песню Примадонны.