«Было боязно»: Светлану Лободу долго уговаривал Игорь Крутой спеть песню с Пугачевой на «Новой волне»
Светлана Лобода в недавнем интервью рассказала, почему не решалась спеть «Живи спокойно, страна» вместе с Аллой Пугачевой. По словам артистки, композитор Игорь Крутой долго уговаривал ее выступить с хитом на «Новой волне», но ей было «боязно».
Популярная исполнительница не скрывает своего глубокого уважения к Примадонне российской эстрады. В середине апреля она даже опубликовала пост, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой в личном блоге Instagram, однако на совместное исполнение песни Светлана Лобода согласилась не сразу. В своем интервью она призналась, что Игорь Крутой целый год уговаривал выступить ее на «Новой волне» с хитом «Живи спокойно, страна»: «Я постоянно отказывалась и говорила, будто не готова, и что боязно мне к этому прикоснуться».
Все же певица согласилась на предложение композитора, которое стало одним из самых успешных выступлений Светланы Лободы. По ее словам, поклонники всегда ждут, когда она снова споет хит Аллы Пугачевой, и аплодируют «не так, как обычно, а по особенному».
Напоследок артистка отметила, что хорошая музыка должна жить вечно, потому для нее является честью исполнять песню Примадонны.
Популярная исполнительница не скрывает своего глубокого уважения к Примадонне российской эстрады. В середине апреля она даже опубликовала пост, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой в личном блоге Instagram, однако на совместное исполнение песни Светлана Лобода согласилась не сразу. В своем интервью она призналась, что Игорь Крутой целый год уговаривал выступить ее на «Новой волне» с хитом «Живи спокойно, страна»: «Я постоянно отказывалась и говорила, будто не готова, и что боязно мне к этому прикоснуться».
Все же певица согласилась на предложение композитора, которое стало одним из самых успешных выступлений Светланы Лободы. По ее словам, поклонники всегда ждут, когда она снова споет хит Аллы Пугачевой, и аплодируют «не так, как обычно, а по особенному».
Напоследок артистка отметила, что хорошая музыка должна жить вечно, потому для нее является честью исполнять песню Примадонны.
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