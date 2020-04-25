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Максим Ержан прокомментировал скандал на «Голос. Дети» с дочерью Алсу: "Ни на кого не держу обиды"

В своем микроблоге Instagram Максим Ержан вспомнил о том, что прошел уже год с момента его участия в музыкальном шоу. Он прокомментировал скандал на «Голос.Дети» с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу.
Максим Ержан прокомментировал скандал на «Голос. Дети» с дочерью Алсу: "Ни на кого не держу обиды"

По словам Максима Ержана, он ни на кого не держит обиды и благодарен организаторам творческого проекта. Благодаря шоу «Голос.Дети» наставники открывают миру талантливых детей, что дает им шанс на дальнейшую карьеру на музыкальном олимпе.

Казахский исполнитель признался, что самым запоминающимся событием для него стала встреча после объявления результатов проекта с Примадонной. Когда стало известно, что победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова, Максима Ержана поддержала Алла Пугачева и ее супруг. На следующий день участников проекта пригласили в дом к знаменитой певице, и она всех наградила «Звездой Аллы». Участник шоу рассказал, что он теперь носит ее, когда выходит на сцену.

Скандал на «Голос.Дети» был обусловлен тем, что в пользу дочери Алсу были накручены голоса. Результаты конкурса признали недействительными, а победителями наставники огласили всех участников музыкального конкурса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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