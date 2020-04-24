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«40 дней и все сходится»: Ксения Бородина назвала точную дату окончания карантина

Российская телеведущая Ксения Бородина назвала точную дату окончания карантина. Она опубликовала пост в личном блоге Instagram, в котором написала свою теорию продолжительности изоляционного периода.
«40 дней и все сходится»: Ксения Бородина назвала точную дату окончания карантина

По словам звезды реалити-шоу «Дом-2», она провела свое так называемое расследование: «Начала гуглить историю термина, и вот, что нашлось. Карантин с итальянского языка «quaranta giorgi», что означает – 40 дней. На данный момент показатели инфицирования падают, а там и 40 дней как раз после майских праздников. Все сходится?». Кроме того, Ксения Бородина написала, что в действительности подразумевает самоизоляция и для чего она была введена изначально: «В средневековье морские суда должны были стоять на якоре вдали от берега с товарами и путешественниками из других стран, прежде чем войти в порт».

Всего за сутки пост телеведущей собрал почти 300 тысяч "лайков" и более 3 тысяч комментариев. Некоторые пользователи Сети назвали такую теорию глупостью, но большая часть подписчиков либо согласились с Ксенией Бородиной, либо поблагодарили за «веселый урок истории».

В то же время звезды шоу-бизнеса, популярные блогеры и другие знаменитости не перестают строить догадки об окончании периода самоизоляции, а также регулярно спрашивают своих поклонников о «планах на свободе».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:30

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