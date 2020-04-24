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Главный храм Вооруженных Сил России скоро распахнет свои двери

В парке Патриот, в скором времени начнет работать новый храм. Величественной сооружение станет Главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации. Художники, мастера по мозаике, монтажники и другие специалисты завершают внутреннюю и внешнюю отделку монументального сооружения. Уже почти полностью готов нижний (или малый) храм. Строительные леса остаются только на самом верху собора.

Открытие новой церкви будет символизировать единение православия и русского воинства. В самые трудные времена для отечественной истории православные священники шли рука об руку с русским солдатом, разделяя с ним все тяготы и невзгоды, а, так же, вдохновляя его на победы во имя веры и отечества.

Новый Главный храм Вооруженных Сил России станет третьей по величине православной церковью в России. Его высота вместе с крестом составит 95 метров, по этому показателю он уступит только Храму Христа Спасителя, который располагается в Москве и Исаакиевскому собору, что в северной столице.
Главный храм Вооруженных Сил России скоро распахнет свои двери

Здание нового храма воплотит в себе целый ряд неординарных архитектурных решений. Фасады храма было решено исполнить в металле, своды сделали остекленными, а центральная апсида выполнена металлическим орнаментом. Самое большое мозаичное изображение лика Иисуса Христа украшает центральный купол сооружения.

Храм буквально усеян символизмом. Диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров — в честь года окончания войны. Высота звонницы — 75 метров: именно столько лет прошло со дня Победы. А высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров: 1418 дней и ночей длилась война.

В парте Патриот к 75 летнему юбилею победы над нацистами возвели аллею памяти длинной 1418 метров, на которой разместили имена всех участников войны с фотографиями, в случае, если их можно было достать. Длина аллеи так же выбрана не случайно.
За ходом строительства Главного храма Вооруженных сил России следил лично министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Средства на строительство храма собирали, что называется, «всем миром», общая сумма пожертвований составила более 3 миллиардов рублей.
По информации https://defendingrussia.ru/a/glavnyj_vojennyj_khram_rossii-9281/

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Добавил: Роман Сегодня, 19:22

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