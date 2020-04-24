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Хлои Кардашьян хочет использовать экс-бойфренда Тристана Томпсона в качестве донора спермы

Недавно Хлои Кардашьян приняла решение родить второго ребенка. Она сообщила своим поклонникам, что хочет прибегнуть к процедуре ЭКО и в качестве донора видит лишь своего бывшего избранника Тристана Томпсона, с которым рассталась из-за его измены.

В новом выпуске шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян сообщила, что хочет ещё раз стать матерью и родить для своей дочери Тру брата или сестру. Недавно малышке исполнилось 2 года. Однако после того, как знаменитость рассталась с Тристаном Томпсоном, она год ни с кем не встречалась. По этой причине рядом с ней нет хорошего мужчины, который мог бы стать для неё надежной опорой и отцом её ребёнка. Кардашьян планирует воспользоваться процедурой ЭКО, чтобы долгожданная беременность поскорее наступила.
«Последние 5 дней я ставлю уколы гормонов. У меня всё хорошо», - сообщила бизнесвумен.
Родственники звезды полагали, что за помощью она обратится в организацию анонимных доноров. Однако Кардашьян удивила всех, когда сообщила, что донором должен стать её бывший избранник Тристан Томпсон. Однако проблема в том, то он должен подписать бумаги, согласно которым не претендует ни на что большее. Судя по всему, он не намерен этого делать.

Стоит отметить, в феврале 2019 года Хлои Кардашьян расставалась с Тристаном Томпсоном из-за его измены с подругой её младшей сестры. Однако она недавно сообщила, что простила его.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:12

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