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Учёные признали эффективность двухслойных тканевых самодельных масок

В связи с пандемией коронавируса в Сети неоднократно появлялась информация, что медики рекомендуют всем носить защитные маски в многолюдных местах. Учёные из США выявили, что лучший материал для самодельных масок - это сочетание двух тканей.
Учёные признали эффективность двухслойных тканевых самодельных масок

В настоящее время с прилавков аптек исчезли одноразовые маски, однако американские эксперты считают, что отсутствие их в продаже не является проблемой, их можно сшить своими руками. Главное – знать правило двух тканей. Специалисты центров США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что для ощутимого эффекта необходимо комбинировать хлопок с натуральным шёлком или шифоном, это поможет избежать попадания коронавируса в организм человека. Медики не раз заявляли, что СOVID-19 зачастую передаётся воздушно-капельным путем. Исследователи отметили, что хлопок в данном случае выступит как механический барьер для частиц, а шифон - как электростатический.

Сотрудники Чикагского университета изучили, что обычные ткани могут отфильтровать аэрозоли, похожие по размеру на капли, которые образуются при дыхании. При помощи вентилятора исследователи продували аэрозоль через различные образцы ткани со скоростью воздушного потока. В результате эксперимента удалось выяснить, что один слой хлопковой ткани в сочетании с двумя слоями шифона отфильтровывал от 80-99% частиц. Такие же результаты получились при использовании натурального шёлка и фланели, сообщает НТВ.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:38

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