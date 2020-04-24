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Ученые: Легенды о жестоких ритуалах майя признали правдивыми

Американские ученые, которые работают в Чикагском университете, сообщили о том, что легенды о жестоких ритуалах майя признали правдивыми. К таким выводам антропологи пришли после того, как проанализировали древние останки жителей Мезоамерики.
Ученые: Легенды о жестоких ритуалах майя признали правдивыми

По словам антропологов Гильема Оливье и Веры Тислер, исследование имело междисциплинарный характер. Согласно некоторым письменным свидетельствованиям и легендам, которые были составлены колонизаторами сотни лет назад, у майя широко практиковали жертвоприношения. Самым страшным считался ритуал, во время которого у живого человека вырезали из груди сердце. Жрецы делали это для того, чтобы преподнести орган богам для прекращения засухи. Однако существование этого ритуала официально не было подтверждено.

Во время проведения исследования антропологи изучили останки людей, которые потенциально могли быть принесены в жертву. Оказалось, что в грудной клетке были следы разрезов, указывающих, что у людей были изъяты внутренние органы. Кроме этого, ученые смогли различить три разновидности «хирургической техники». Ранее в научном мире считалось, что изображениями жрецов, вырезающих сердце, просто устрашали пленников. Древние жители рассказывали об этом испанцам, но официально их слова записаны не были. Считалось, что такие ритуалы жертвоприношения могли проводить только представители элитных слоев.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:54

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