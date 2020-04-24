Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления оболочки EMUI 10.1





Анонс моделей Huawei сделала после того, как презентовала линейку Nova 7. В список попали 22 версии гаджетов, для которых проводится закрытое частичное бета-тестирование на китайском рынке. Однако пользователи Nova 5T, Mate 30 и P30, которые живут в Малайзии и Филиппинах, утверждают, что также участвуют в программе компании Huawei. Разработчик обещает, что со временем этот список будет расширяться.Основной особенностью фирменной оболочки EMUI 10.1 является ее совместное использование с другими гаджетами. Пользователи оценят поддержку кросс-платформенной фотогалереи и различных вариантов отображения содержимого экрана на различных девайсах.