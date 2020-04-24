Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления оболочки EMUI 10.1
Разработчики Huawei представили список смартфонов, для которых выйдет крупное обновление оболочки EMUI 10.1. На данный момент она проходит тестирование.
Анонс моделей Huawei сделала после того, как презентовала линейку Nova 7. В список попали 22 версии гаджетов, для которых проводится закрытое частичное бета-тестирование на китайском рынке. Однако пользователи Nova 5T, Mate 30 и P30, которые живут в Малайзии и Филиппинах, утверждают, что также участвуют в программе компании Huawei. Разработчик обещает, что со временем этот список будет расширяться.
Основной особенностью фирменной оболочки EMUI 10.1 является ее совместное использование с другими гаджетами. Пользователи оценят поддержку кросс-платформенной фотогалереи и различных вариантов отображения содержимого экрана на различных девайсах.
Анонс моделей Huawei сделала после того, как презентовала линейку Nova 7. В список попали 22 версии гаджетов, для которых проводится закрытое частичное бета-тестирование на китайском рынке. Однако пользователи Nova 5T, Mate 30 и P30, которые живут в Малайзии и Филиппинах, утверждают, что также участвуют в программе компании Huawei. Разработчик обещает, что со временем этот список будет расширяться.
Основной особенностью фирменной оболочки EMUI 10.1 является ее совместное использование с другими гаджетами. Пользователи оценят поддержку кросс-платформенной фотогалереи и различных вариантов отображения содержимого экрана на различных девайсах.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:41