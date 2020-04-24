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Михаил Саакашвили заявил, что выступает за «мирные отношения с Россией»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что выступает за «мирные отношения с Россией», но есть условия, при которых этого можно достичь. Глава Украины Владимир Зеленский предложил ему стать заместителем премьера государства по вопросам реформ.
Михаил Саакашвили заявил, что выступает за «мирные отношения с Россией»

Бывший глава Одесской области отметил, что он является абсолютным сторонником мира с РФ. Однако Михаил Саакашвили подчеркнул, что сейчас ситуация обстоит не так просто, как хотелось бы. Политик полностью поддерживает шаги действующего украинского президента, так как он «защищает независимость страны».

По словам Саакашвили, предложение Зеленского он намерен рассмотреть «с большой ответственностью». Как сообщают украинские СМИ, президент страны думает, что экс-глава Грузии «имеет необходимый потенциал, чтобы поддержать кабмин». Зеленский предложил Саакашвили поделиться собственным «видением с украинским парламентом».

Сегодня, 24 апреля, бывший грузинский глава сообщил, что согласился на предложение украинского президента. Если он получит должность в кабмине, то он сосредоточится в первую очередь на работе с МВФ. Пока документ, подтверждающий официальное назначение, опубликован не был.

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Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:25

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