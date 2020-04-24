АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отрастил бороду на самоизоляции

Российский певец Андрей Григорьев-Апполонов периодически делится с фанатами Instagram-аккаунта, чем занимается на самоизоляции в связи с COVID-19. На днях рыжий «Иванушка» опубликовал фото, где он запечатлен с усами и бородой.
Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отрастил бороду на самоизоляции

49-летний Андрей Григорьев-Апполонов во время бушующей пандемии в связи с коронавирусом находится в Сочи. Исполнитель хита «Тополиный пух» рассказал поклонникам, что вот уже месяц наслаждается морским воздухом, придерживаясь правил самоизоляции. Кумир 90-х отметил, что вдали от гастролей его здоровье улучшилось, давление нормализовалось, рыжий «Иванушка» даже сел в шпагат. Он отрастил бороду и усы, а ещё «канапушки повылезали, как в детстве», радуется певец.

В ходе общения с фолловерами солист «Иванушек» заверил, что хотя бы месяц человек должен прожить в Сочи, здесь даже в период карантина можно восстановиться от рабочих будней. Фанаты поддержали кумира в новом образе с бородой, назвали его настоящим, уточнив, что Григорьев-Апполонов отлично выглядит, а также ждут новых хитов в его исполнении после завершения пандемии.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представитель Надежды Бабкиной Антон Собянин рассказал о положительной динамике в лечении…
Ученые: Легенды о жестоких ритуалах майя признали…
«Было боязно»: Светлану Лободу долго уговаривал Игорь Крутой спеть песню с Пугачевой на «Новой…
Учёные признали эффективность двухслойных тканевых самодельных…
«40 дней и все сходится»: Ксения Бородина назвала точную дату окончания…
Главный храм Вооруженных Сил России скоро распахнет свои…
Хлои Кардашьян хочет использовать экс-бойфренда Тристана Томпсона в качестве донора…
Ученые: Наследственность может влиять на восприимчивость человека к…
Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отрастил бороду на…
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления оболочки EMUI…
Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала апартаменты в…
Михаил Саакашвили заявил, что выступает за «мирные отношения с…
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что раннее материнство стало для неё…
«Не все утонули в лапше»: Мать Тимати упрекнула Ольгу Бузову и Настю…
Kia Carnival получит новую флагманскую…
«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в зарослях…
Apple готовит к анонсу бюджетную версию…
Елена Малышева из-за коронавируса впервые не смогла лично поздравить маму с днем…
В Антарктиде впервые обнаружили останки…
"Пятый элемент": Наталья Рудова покрасила волосы в розовый…
Испанские ученые сделали громкое заявление о распространении…
Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла…
Появились первые изображения обновленного Toyota…
Четвёртая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась с поклонниками секретами личной жизни с…
Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern…
В Рязанской области мужчина насмерть забил знакомую…
Крис Хемсворт о знакомстве с Брэдом Питтом: «Вместо рукопожатия я бросился его…
На Xbox вышла атмосферная экшен-головоломка «Quern. Вечные…
Просмотреть все новости