Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отрастил бороду на самоизоляции

49-летний Андрей Григорьев-Апполонов во время бушующей пандемии в связи с коронавирусом находится в Сочи. Исполнитель хита «Тополиный пух» рассказал поклонникам, что вот уже месяц наслаждается морским воздухом, придерживаясь правил самоизоляции. Кумир 90-х отметил, что вдали от гастролей его здоровье улучшилось, давление нормализовалось, рыжий «Иванушка» даже сел в шпагат. Он отрастил бороду и усы, а ещё «канапушки повылезали, как в детстве», радуется певец.В ходе общения с фолловерами солист «Иванушек» заверил, что хотя бы месяц человек должен прожить в Сочи, здесь даже в период карантина можно восстановиться от рабочих будней. Фанаты поддержали кумира в новом образе с бородой, назвали его настоящим, уточнив, что Григорьев-Апполонов отлично выглядит, а также ждут новых хитов в его исполнении после завершения пандемии.