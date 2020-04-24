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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что раннее материнство стало для неё проблемой

Актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», рассказала о своём опыте раннего материнства. Артистка является супругой актёра Артура Смольянинова и воспитывает двух сыновей - 4-летнего Артура и годовалого Марка.

Дарья Мельникова признаётся, рождение первенца изменило её жизнь, заставив повзрослеть. По словам знаменитости, она была не готова к трудностям, которые происходили после появления на свет старшего сына Артура. До замужества актриса проживала вместе с родителями и не была уверена, что созрела к созданию семьи. Она рекомендует девушкам несколько раз поразмыслить, прежде чем принимать какое-либо решение, касающееся рождения малыша в раннем возрасте.

Мельникова считает, в 23 года ещё рано планировать создание семьи. Ей хотелось бы ещё несколько лет пожить в своё удовольствие, однако прошлое невозможно вернуть. Артистка рекомендует девушкам соглашаться на брак и рождения ребенка только после того, как они будут к этому готовы. В противном случае увеличивается риск развода. Тем не менее, знаменитость отмечает, её супруг Артур Смольянинов является замечательным отцом. Они стремятся помогать друг другу в воспитании детей и преодолении трудностей, сообщает Телепрограмма.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:17

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