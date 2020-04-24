Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что раннее материнство стало для неё проблемой





Дарья Мельникова признаётся, рождение первенца изменило её жизнь, заставив повзрослеть. По словам знаменитости, она была не готова к трудностям, которые происходили после появления на свет старшего сына Артура. До замужества актриса проживала вместе с родителями и не была уверена, что созрела к созданию семьи. Она рекомендует девушкам несколько раз поразмыслить, прежде чем принимать какое-либо решение, касающееся рождения малыша в раннем возрасте.Мельникова считает, в 23 года ещё рано планировать создание семьи. Ей хотелось бы ещё несколько лет пожить в своё удовольствие, однако прошлое невозможно вернуть. Артистка рекомендует девушкам соглашаться на брак и рождения ребенка только после того, как они будут к этому готовы. В противном случае увеличивается риск развода. Тем не менее, знаменитость отмечает, её супруг Артур Смольянинов является замечательным отцом. Они стремятся помогать друг другу в воспитании детей и преодолении трудностей, сообщает Телепрограмма.