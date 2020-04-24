«Не все утонули в лапше»: Мать Тимати упрекнула Ольгу Бузову и Настю Ивлееву
В своем микроблоге Instagram Симона Юнусова сделала репост видео, на котором шоумен Павел Воля читает стих о пандемии. Мать рэпера Тимати восхитилась этим, отметив, что не вся молодежь «утонула в лапше», намекнув на блогера Настю Ивлееву и ведущую Ольгу Бузову.
Творчество Павла Воли Симона Юнусова сравнила с «глотком воздуха» после карантина. Мать Тимати поразили слова резидента Comedy Club, который размышлял об истинных ценностях в этом мире. Супруг Ляйсан Утяшевой отметил, что это произведение касается не только его близких, а и всех жителей планеты. Видео юмориста оценили более 56 тысяч пользователей Сети, а за несколько часов оно набрало 1,5 миллиона лайков.
Симона Юнусова отметила, что не все молодое поколение «утонуло в лапше», а есть те, которые «выжили». Она обратилась к Павлу Воле, пожелав ему долгих лет жизни. Мать рэпера призналась, что вся надежда в мире на таких людей, как он. Она высмеяла поступок Ольги Бузовой и Насти Ивлеевой, которые искупались в воде с дошираком. Кроме этого, Симона Юнусова не в восторге от того, как себя ведет и ее сын. Тимати в прямом эфире проколол губу, после чего побрился налысо.
Творчество Павла Воли Симона Юнусова сравнила с «глотком воздуха» после карантина. Мать Тимати поразили слова резидента Comedy Club, который размышлял об истинных ценностях в этом мире. Супруг Ляйсан Утяшевой отметил, что это произведение касается не только его близких, а и всех жителей планеты. Видео юмориста оценили более 56 тысяч пользователей Сети, а за несколько часов оно набрало 1,5 миллиона лайков.
Симона Юнусова отметила, что не все молодое поколение «утонуло в лапше», а есть те, которые «выжили». Она обратилась к Павлу Воле, пожелав ему долгих лет жизни. Мать рэпера призналась, что вся надежда в мире на таких людей, как он. Она высмеяла поступок Ольги Бузовой и Насти Ивлеевой, которые искупались в воде с дошираком. Кроме этого, Симона Юнусова не в восторге от того, как себя ведет и ее сын. Тимати в прямом эфире проколол губу, после чего побрился налысо.