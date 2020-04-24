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«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в зарослях тюльпанов

Недавно в своем микроблоге Instagram Константин Богомолов показал снимок, на котором его супруга Ксения Собчак выглядывает из-за букета тюльпанов. Режиссер написал, что это его «любимая и опасная в зарослях цветов».
«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в зарослях тюльпанов

Пара вместе проводит время на самоизоляции, часто выходит в прямые эфиры и наслаждается обществом друг друга. Пандемия коронавируса поспособствовала тому, что все время супруги проводят вместе.

Константин Богомолов запечатлел, как его жена прячется за букетом тюльпанов и смотрит в камеру только один глазом. Фолловеры оценили задумку театрального деятеля и его романтическую подпись под фотографией. Некоторые пользователи пошутили, что «за тобой следит большой брат», отметив, что у режиссера тонкое чувство юмора. Подписчики написали, что это тонкая задумка, а взгляд Ксении Собчак назвали пронзительным.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:51

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