«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в зарослях тюльпанов
Недавно в своем микроблоге Instagram Константин Богомолов показал снимок, на котором его супруга Ксения Собчак выглядывает из-за букета тюльпанов. Режиссер написал, что это его «любимая и опасная в зарослях цветов».
Пара вместе проводит время на самоизоляции, часто выходит в прямые эфиры и наслаждается обществом друг друга. Пандемия коронавируса поспособствовала тому, что все время супруги проводят вместе.
Константин Богомолов запечатлел, как его жена прячется за букетом тюльпанов и смотрит в камеру только один глазом. Фолловеры оценили задумку театрального деятеля и его романтическую подпись под фотографией. Некоторые пользователи пошутили, что «за тобой следит большой брат», отметив, что у режиссера тонкое чувство юмора. Подписчики написали, что это тонкая задумка, а взгляд Ксении Собчак назвали пронзительным.
Пара вместе проводит время на самоизоляции, часто выходит в прямые эфиры и наслаждается обществом друг друга. Пандемия коронавируса поспособствовала тому, что все время супруги проводят вместе.
Константин Богомолов запечатлел, как его жена прячется за букетом тюльпанов и смотрит в камеру только один глазом. Фолловеры оценили задумку театрального деятеля и его романтическую подпись под фотографией. Некоторые пользователи пошутили, что «за тобой следит большой брат», отметив, что у режиссера тонкое чувство юмора. Подписчики написали, что это тонкая задумка, а взгляд Ксении Собчак назвали пронзительным.