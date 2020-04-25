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Ученые из США предложили определять COVID-19 с помощью теста по слюне

Ученые из США разработали новый тест для определения COVID-19 по слюне, чувствительность которого на уровень выше обычных ПЦР-тестов. Благодаря этому анализу можно избежать второй волны пандемии.

На данный момент приоритетным для диагностики COVID-19 считается тест с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для анализа берут мазок из носоглотки. Данный метод является самым точным и надежным для определения коронавируса. Эксперты из Йельского университета смогли предложить новый способ диагностики. Коллектив специалистов отмечает, тест по слюне может составить конкуренцию по точности уже имеющемуся анализу.

Согласно результатам исследования учёных, слюна - более чувствительная альтернатива мазкам из носоглотки. Преимуществом теста является простота взятия пробы. Анализ можно провести дома, для этого достаточно только слюны. Благодаря этому снизится нагрузка на медиков и риск инфицирования врачей. Недавно стало известно, что медицинское сообщество сейчас не очень серьёзно относится к данной идее. На данный момент исследователи в институте имени Роберта Коха (Германия) находятся в ожидании результатов больших экспериментов, чтобы удостовериться, на самом ли деле с помощью слюны можно обнаружить в организме человека коронавирус и стабильна ли чувствительность теста.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00

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