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Kia Carnival получит новую флагманскую версию

Kia Carnival получит новую флагманскую версию с 4 посадочными местами. Сейчас автомобиль доступен в еще более вместительных конфигурациях, рассчитанных на 9 и 11 пассажиров.
Kia Carnival получит новую флагманскую версию

Новая версия Kia Carnival получит немного измененный внешний вид. В люксовой вариации значительно увеличатся фары, которые теперь будут светодиодными, а не галогеновыми. В салоне транспортного средства разместится расширенная торпеда с полностью виртуальной приборной панелью. Развлекательная система получила большой дисплей, на который также выводятся данные с бортового компьютера.

Под капотом новой версии Kia Carnival расположится силовой агрегат на 2,2 литра с мощностью в 202 лошадиные силы. Также не исключается появление «заряженной» вариации люксового исполнения автомобиля с мотором на 3,5 литра. По данным инсайдеров, все версии модели будут поставляться с силовыми агрегатами E-VGT.

Carnival во флагманской версии сохранит прежние габариты. Длина транспортного средства будет составлять 5,1 метра. Размер колесной базы автомобиля – 3,09 метра. Информация о стоимости транспортного средства и возможности его выхода в России пока отсутствует.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:59

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