Kia Carnival получит новую флагманскую версию





Новая версия Kia Carnival получит немного измененный внешний вид. В люксовой вариации значительно увеличатся фары, которые теперь будут светодиодными, а не галогеновыми. В салоне транспортного средства разместится расширенная торпеда с полностью виртуальной приборной панелью. Развлекательная система получила большой дисплей, на который также выводятся данные с бортового компьютера.Под капотом новой версии Kia Carnival расположится силовой агрегат на 2,2 литра с мощностью в 202 лошадиные силы. Также не исключается появление «заряженной» вариации люксового исполнения автомобиля с мотором на 3,5 литра. По данным инсайдеров, все версии модели будут поставляться с силовыми агрегатами E-VGT.Carnival во флагманской версии сохранит прежние габариты. Длина транспортного средства будет составлять 5,1 метра. Размер колесной базы автомобиля – 3,09 метра. Информация о стоимости транспортного средства и возможности его выхода в России пока отсутствует.