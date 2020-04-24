Apple готовит к анонсу бюджетную версию AirPods
Apple готовит к майскому анонсу бюджетную версию AirPods. Стоимость новой модели составит менее 200 долларов. Сетевой инсайдер Джон Проссер поделился информацией в микроблоге Twitter.
Проссер стал популярен благодаря точным прогнозам по поводу выхода и характеристик новинок от Apple. На этот раз инсайдер рассказал, что презентация наушников была запланирована на март, но из-за пандемии уханьского коронавируса ее перенесли на май.
Эксперт не знает, о какой линейке AirPods идет речь. Вероятно, новая модель получит в названии приставку Pro Lite. Презентация бюджетного аксессуара пройдет без зрителей. Подобные меры предосторожности приняты купертиновцами в рамках мировой борьбы с COVID-19.
Ранее в Apple рассказали о планах в следующем году отказаться от разъема Lightning в iPhone.
Проссер стал популярен благодаря точным прогнозам по поводу выхода и характеристик новинок от Apple. На этот раз инсайдер рассказал, что презентация наушников была запланирована на март, но из-за пандемии уханьского коронавируса ее перенесли на май.
Эксперт не знает, о какой линейке AirPods идет речь. Вероятно, новая модель получит в названии приставку Pro Lite. Презентация бюджетного аксессуара пройдет без зрителей. Подобные меры предосторожности приняты купертиновцами в рамках мировой борьбы с COVID-19.
Ранее в Apple рассказали о планах в следующем году отказаться от разъема Lightning в iPhone.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:44