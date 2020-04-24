Елена Малышева из-за коронавируса впервые не смогла лично поздравить маму с днем рождения

«Мы, мамины дети, ведем ожесточенную борьбу с КВИ. Сегодня я ее не увижу, поскольку понимаю, что она находится в самой возрастной группе риска. Конечно, мы бережем нашу мамочку. С днем рождения! Нам очень повезло стать детьми такой красивой, доброй и умной женщины, научившей нас любить медицину, служить доброму делу, дорожить родными. Просто живи долго-долго! В ресторане погулять мы еще успеем. Люблю тебя, с днем рождения!» - написала Малышева.

Ведущая передачи «Жить здорово» призналась, что сильно соскучилась по маме и ее объятьям. В этот непростой период знаменитость хочет остаться с ней наедине и услышать, что мир справится с пандемией и все снова будет хорошо.Фолловеры присоединились к трогательному поздравлению, которое у многих вызвало слезы. Люди желали врачу-педиатра крепкого здоровья и благодарили за прекрасную дочь.