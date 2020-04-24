"Пятый элемент": Наталья Рудова покрасила волосы в розовый цвет

«Пятый элемент. Теперь Наташа похожа на куклу», - подписала снимок Рудова.





По словам Рудовой, на карантине она успела подобрать для себя массу новых образов, но опробовать их получится уже после снятия режима самоизоляции. Актриса периодически выкладывает в истории в Instagram снимки в модных луках, но заявляет, что большую часть свободного времени проводит за домашними делами.Поклонники актрисы отметили, что на самоизоляции ей удалось сохранить отличную форму. Многие назвали новый стиль Рудовой «молодежным и актуальным». Одна из подписчиц страницы актрисы отметила, что также собиралась решиться на подобные эксперименты, но до публикации звезды боялась радикально менять прическу.Наталья Рудова часто выходит в прямой эфир в Instagram и демонстрирует занятия спортом. Тренировки в режиме онлайн с актрисой проходят практически каждый день. По словам Рудовой, ей очень не хватает прогулок по свежему воздуху, которые невозможно компенсировать выходами во двор рядом с домом на несколько минут.