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"Пятый элемент": Наталья Рудова покрасила волосы в розовый цвет

Наталья Рудова решила покрасить волосы в розовый цвет. Фотографию в новом образе актриса обнародовала на своей странице в Instagram.
"Пятый элемент": Наталья Рудова покрасила волосы в розовый цвет

По словам Рудовой, на карантине она успела подобрать для себя массу новых образов, но опробовать их получится уже после снятия режима самоизоляции. Актриса периодически выкладывает в истории в Instagram снимки в модных луках, но заявляет, что большую часть свободного времени проводит за домашними делами.
«Пятый элемент. Теперь Наташа похожа на куклу», - подписала снимок Рудова.

Поклонники актрисы отметили, что на самоизоляции ей удалось сохранить отличную форму. Многие назвали новый стиль Рудовой «молодежным и актуальным». Одна из подписчиц страницы актрисы отметила, что также собиралась решиться на подобные эксперименты, но до публикации звезды боялась радикально менять прическу.

Наталья Рудова часто выходит в прямой эфир в Instagram и демонстрирует занятия спортом. Тренировки в режиме онлайн с актрисой проходят практически каждый день. По словам Рудовой, ей очень не хватает прогулок по свежему воздуху, которые невозможно компенсировать выходами во двор рядом с домом на несколько минут.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:21

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