Юрий Антонов в доме хранит запасы вина на 10 лет





Андрей Ковалев сообщил, что вино отменного качества и предназначено «не для понтов, а для реальной жизни». С таким запасом у композитора есть шанс прожить в своем доме еще 100 лет, отмечает друг знаменитости. Стоит отметить, что больше месяца назад музыканта приглашали посетить юбилей сестры композитора Игоря Крутого Аллы, однако он предпочёл отказаться, поскольку плохо себя чувствовал.На данный момент Антонов твёрдо уверен, это решение спасло ему жизнь. Как известно, мероприятие посетил певец Лев Лещенко, у которого диагностировали пневмонию, а позднее коронавирус. Андрей Ковалев утверждает, у композитора есть довольно неплохие сбережение, к тому же ему постоянно отчисляют средства за авторские права. Сейчас у певца есть на что существовать. Лишь одно его беспокоит – это нога. У него не получается привести её в хорошее состояние. Поскольку на данный момент происходит вспышка COVID-19, знаменитость ни с кем не общается, а терапия застопорилась на неопределённое время, сообщает Телепрограмма.