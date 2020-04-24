АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Регина Тодоренко дала интервью в YouTube-шоу Peopletalk. Ведущая оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.
Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Тодоренко считает женщин виноватыми в том, что мужчины поднимают на них руку. Ведущая призывает сначала задуматься о своем поведении, а уже потом осуждать супруга на всю страну. Жена Влада Топалова на понимает Муцениеце, регулярно жалующуюся на побои со стороны Прилучного.

Зрители канала не согласны с мнением звезды. Многие написали, что с удовольствием посмотрели бы на реакцию Тодоренко, которая, оказавшись в аналогичной ситуации, должна была защищать себя и своего маленького сына от пьяного, неадекватного мужчины.

Ранее Тодоренко и Топалов высказались против публичных разводов. Речь шла о скандале в семье Оксаны Самойловой и Джигана.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала апартаменты в…
Михаил Саакашвили заявил, что выступает за «мирные отношения с…
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что раннее материнство стало для неё…
«Не все утонули в лапше»: Мать Тимати упрекнула Ольгу Бузову и Настю…
Kia Carnival получит новую флагманскую…
«Любимая и опасная»: Богомолов публично восхитился Собчак в зарослях…
Apple готовит к анонсу бюджетную версию…
Елена Малышева из-за коронавируса впервые не смогла лично поздравить маму с днем…
В Антарктиде впервые обнаружили останки…
"Пятый элемент": Наталья Рудова покрасила волосы в розовый…
Испанские ученые сделали громкое заявление о распространении…
Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла…
Появились первые изображения обновленного Toyota…
Четвёртая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась с поклонниками секретами личной жизни с…
Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern…
В Рязанской области мужчина насмерть забил знакомую…
Крис Хемсворт о знакомстве с Брэдом Питтом: «Вместо рукопожатия я бросился его…
На Xbox вышла атмосферная экшен-головоломка «Quern. Вечные…
Пьяного Марата Башарова сняли на видео во время беседы со…
Wi-Fi получит крупнейшее обновление за последние 20…
Роспотребнадзор выступил против послаблений на майские…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина позировала перед камерой с волосатыми…
В WhatsApp может появиться персонализированная…
Борис Корчевников боится перенять от Вассермана «венец…
Ученые: Коронавирус остается в организме человека до 22…
Гуф рассказал о жизни без Кети Топурии в песне…
В России у Volvo XC90 появилась расширенная базовая…
«Мы пройдем это испытание»: Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением относительно…
Просмотреть все новости