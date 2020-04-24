Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Регина Тодоренко дала интервью в YouTube-шоу Peopletalk. Ведущая оправдала домашнее насилие на примере Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.
Тодоренко считает женщин виноватыми в том, что мужчины поднимают на них руку. Ведущая призывает сначала задуматься о своем поведении, а уже потом осуждать супруга на всю страну. Жена Влада Топалова на понимает Муцениеце, регулярно жалующуюся на побои со стороны Прилучного.
Зрители канала не согласны с мнением звезды. Многие написали, что с удовольствием посмотрели бы на реакцию Тодоренко, которая, оказавшись в аналогичной ситуации, должна была защищать себя и своего маленького сына от пьяного, неадекватного мужчины.
Ранее Тодоренко и Топалов высказались против публичных разводов. Речь шла о скандале в семье Оксаны Самойловой и Джигана.
Тодоренко считает женщин виноватыми в том, что мужчины поднимают на них руку. Ведущая призывает сначала задуматься о своем поведении, а уже потом осуждать супруга на всю страну. Жена Влада Топалова на понимает Муцениеце, регулярно жалующуюся на побои со стороны Прилучного.
Зрители канала не согласны с мнением звезды. Многие написали, что с удовольствием посмотрели бы на реакцию Тодоренко, которая, оказавшись в аналогичной ситуации, должна была защищать себя и своего маленького сына от пьяного, неадекватного мужчины.
Ранее Тодоренко и Топалов высказались против публичных разводов. Речь шла о скандале в семье Оксаны Самойловой и Джигана.