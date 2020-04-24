В Рязанской области мужчина насмерть забил знакомую бутылкой





Инцидент произошел в одном из поселков Старожиловского района. По данным пресс-центра СУ СКР по Рязанской области, 70-летний мужчина распивал спиртное со свое знакомой. В ходе застолья у них началась ссора, завершившаяся дракой. Мужчина схватил бутылку и нанес женщине несколько ударов в область головы. На место прибыли медики, госпитализировавшие пострадавшую. От полученных травм она скончалась в больнице.Подозреваемый в совершении преступления был задержан на месте до выяснения обстоятельств. Ему инкриминировали нанесение тяжких телесных повреждений, но после смерти пострадавшей статья была переквалифицирована. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для мужчины.