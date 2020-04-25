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Россияне отмечают день Василия Парильщика: Что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 25 апреля, россияне отмечают день Василия Парильщика. В этот великий праздник принято почитать исповедника и святого епископа Парийского, но существует и ряд запретов.
Россияне отмечают день Василия Парильщика: Что нельзя делать в этот праздник

Праздник удостоен необычного названия из-за паркой погоды, которая обычно стоит 25 апреля. Снег уже окончательно сошел, вода пропитала землю, а солнечные лучи выпарили из грунта лишнюю влагу.

История праздника уходит далеко в VIII век. В турецком городе Парии в те годы зародилась христианская вера, поэтому верующие основали епископию и выбрали главным ее служителем Василия. Народ уважал и ценил его за благочестие, самоотверженность, веру в Бога и добродетельность, достойные возложения сана. Во время Реформации епископ стал защищать иконы и епархию от еретиков. Его заставляли подписать указ об уничтожении святынь, но он отказался. За противостояние Василия унижали, оскорбляли и до конца жизни изгнали из Парии. Святой скитался до последнего вздоха, проводя каждый день в скорби. Перед Богом он предстал с чистой душой и мыслями, в которых ни разу не возникало раздумий о неверности выбранного пути.

В день «Парильщика» мужчины охотятся на зайцев. Медведи к этому моменту начинают выходить из спячки и могут прятаться в кустах, поэтому ходить в лес нельзя. В молитвах к Василию люди просят излечения от болезней, храбрости и сил. Вдовы и брошенные избранниками девушки читают специальные заговоры у водоемов. Особый ритуал позволяет изгнать тоску.

Запрещено сегодня убирать в шкафах. Непослушание может навлечь гнев Домового. Субботний день нужно встречать в чистой одежде, поскольку грязь сулит перенести старые хлопоты на будущее. От простой воды стоит отказаться, так как она может отнять жизненные силы. Чтобы не накликать беду, нельзя просить в долг сахар и соль, оставлять кровать незаправленной, заводить новые знакомства, пользоваться чужими полотенцами.

Люди верили, что, если на Василия Парильщика выдастся солнечная погода, фермеры соберут хороший урожай. Холодное утро сулило сухое лето, а цветущая верба – теплые дни. Многие опасались встречи с зайцами, поскольку, если животное перебежит дорогу, ждать беды.

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Общество / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 00:00

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