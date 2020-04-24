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«Девочки ахнули»: Анна Нетребко показала коллекцию своих украшений

Анна Нетребко продемонстрировала подписчикам своей страницы в Instagram коллекцию украшений. По словам оперной певицы, при виде такого количества драгоценностей «все девочки ахают».
«Девочки ахнули»: Анна Нетребко показала коллекцию своих украшений

Нетребко ранее рассказывала, что на самоизоляции у нее нашлось время перебрать сценические костюмы и украшения, а также навести порядок в доме. Звезда пожаловалась на нехватку времени в рабочий период. Из-за этого по приезду домой она часто не может найти нужное платье в шкафу, заваленном одеждой.
«Я, как и все представительницы прекрасного пола, очень люблю украшения. За долгие годы у меня их накопилось очень много. Кольца, брошки, цепочки и подвески – большую часть из этого мне подарили. Некоторые уникальные экземпляры я не удержалась и купила сама. Украшения не обязательно должны быть дорогими. В первую очередь, нужно смотреть на то, подходят ли они под образ», - рассказала Нетребко.

Поклонники оперной певицы отметили ее отличный вкус. Многие заметили, что среди дорогостоящих золотых украшений есть и дешевые изделия из бисера, но они грамотно вписываются в общую стилистику.

Нетребко в одной из публикаций в историях рассказала, что начала чаще готовить и баловать оригинальными блюдами родственников. Ранее из-за загруженности певице приходилось пользоваться сервисами доставки или обедать в общепите. По словам Нетребко, домашняя еда значительно полезнее и вкуснее.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:00

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