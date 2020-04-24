Четвёртая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась с поклонниками секретами личной жизни с шоуменом
Год назад поклонники Александра Цекало узнали о его романе с художницей Дариной Эрвин. Ранее пара не хотела рассказывать о своих отношениях. Недавно модель решила поделиться с поклонниками секретами личной жизни с шоуменом.
Дарина Эрвин не стала скрывать, что не может похвастаться кулинарными способностями. Согласно утверждению художницы, она сполна компенсирует это в постели. Как известно, на Рождество супруга подарила продюсеру особенный подарок — картина, на которой была изображена обнаженная девушка. На данный момент результат творчества Дарины Эрвин является украшением стен их общего дома в Беверли-Хиллз. Также актриса подарила своему избраннику книгу с их интимной перепиской, которая была сделана на заказ.
По словам инсайдера, возлюбленная продюсера быстро смогла найти общий язык с его детьми. Стоит отметить, что Эрвин является четвертой супругой Александра Цекало. Из-за отношений с ней он расторг брак с сестрой бывшей солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой — Викторией, которая родила ему дочь Александру и сына Михаила. Судя по всему, пара рассталась со скандалом, так как актёру пришлось выкупать свою фамилию у бывшей возлюбленной. С предыдущей супругой, певицей Лолитой Милявской, Цекало также не смог остаться друзьями. На данный момент бывшие супруги и коллеги по цеху стараются не встречаться и общаться. Знаменитость утверждает, продюсер пытался уверить её в том, что она творчески несостоятельна и никому не нужна, сообщает СтарХит.
Дарина Эрвин не стала скрывать, что не может похвастаться кулинарными способностями. Согласно утверждению художницы, она сполна компенсирует это в постели. Как известно, на Рождество супруга подарила продюсеру особенный подарок — картина, на которой была изображена обнаженная девушка. На данный момент результат творчества Дарины Эрвин является украшением стен их общего дома в Беверли-Хиллз. Также актриса подарила своему избраннику книгу с их интимной перепиской, которая была сделана на заказ.
По словам инсайдера, возлюбленная продюсера быстро смогла найти общий язык с его детьми. Стоит отметить, что Эрвин является четвертой супругой Александра Цекало. Из-за отношений с ней он расторг брак с сестрой бывшей солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой — Викторией, которая родила ему дочь Александру и сына Михаила. Судя по всему, пара рассталась со скандалом, так как актёру пришлось выкупать свою фамилию у бывшей возлюбленной. С предыдущей супругой, певицей Лолитой Милявской, Цекало также не смог остаться друзьями. На данный момент бывшие супруги и коллеги по цеху стараются не встречаться и общаться. Знаменитость утверждает, продюсер пытался уверить её в том, что она творчески несостоятельна и никому не нужна, сообщает СтарХит.