Появились первые изображения обновленного Toyota Hilux
В Сети появились первые снимки Toyota Hilux в новой вариации. По данным издания Car Advice, изображения транспортного средства практически ничем не отличаются от рендеров, представленных в минувшем году.
Основным отличием снимков Toyota Hilux от рендера является увеличенная галогеновая оптика, которая получила более округлую форму. Также под фарами виднеется светодиодная подсветка, но она может выполнять исключительно декоративную функцию. Поворотники решили оставить галогеновыми, что немного выбивается из общей концепции транспортного средства.
По данным инсайдеров в компании, автомобиль представят в цветовых вариациях Emotional Red, Dark Blue и Oxide Bronze. Также Toyota Hilux будут поставлять с колесными дисками на 17 и 18 дюймов. Некоторые элементы передней части транспортного средства окрашены в металлик черного цвета, что придает визуальной составляющей спортивные и немного агрессивные черты.
Под капотом базовой версии Toyota Hilux расположится силовой агрегат на 2,8 литра при мощности в 174 лошадиные силы. Также имеется информация о вариации с 3-литровым мотором на 210 лошадиных сил. Вместе со всеми версиями силовых агрегатов будут устанавливать АКПП на 6 ступеней. В Европе также будет презентована и вариация с механической коробкой переключения передач.
В текущем году компания планирует представить «заряженную версию» GR Hilux с мотором V6. Автомобиль будет выпускаться только в полноприводной вариации. Информация о стоимости представителей поколения 2020 года от Toyota пока отсутствует.
Основным отличием снимков Toyota Hilux от рендера является увеличенная галогеновая оптика, которая получила более округлую форму. Также под фарами виднеется светодиодная подсветка, но она может выполнять исключительно декоративную функцию. Поворотники решили оставить галогеновыми, что немного выбивается из общей концепции транспортного средства.
По данным инсайдеров в компании, автомобиль представят в цветовых вариациях Emotional Red, Dark Blue и Oxide Bronze. Также Toyota Hilux будут поставлять с колесными дисками на 17 и 18 дюймов. Некоторые элементы передней части транспортного средства окрашены в металлик черного цвета, что придает визуальной составляющей спортивные и немного агрессивные черты.
Под капотом базовой версии Toyota Hilux расположится силовой агрегат на 2,8 литра при мощности в 174 лошадиные силы. Также имеется информация о вариации с 3-литровым мотором на 210 лошадиных сил. Вместе со всеми версиями силовых агрегатов будут устанавливать АКПП на 6 ступеней. В Европе также будет презентована и вариация с механической коробкой переключения передач.
В текущем году компания планирует представить «заряженную версию» GR Hilux с мотором V6. Автомобиль будет выпускаться только в полноприводной вариации. Информация о стоимости представителей поколения 2020 года от Toyota пока отсутствует.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:00