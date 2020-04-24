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Крис Хемсворт о знакомстве с Брэдом Питтом: «Вместо рукопожатия я бросился его обнимать»

Крис Хемсворт рассказал о своем знакомстве с Брэдом Питтом. Встреча с кумиром прошла так, как звезда «Тора» ее представлял.
Крис Хемсворт о знакомстве с Брэдом Питтом: «Вместо рукопожатия я бросился его обнимать»

Хемсфорт встретил Питта на премьере фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Актер протянул коллеге руку для традиционного рукопожатия, но оппонент бросился его обнимать.
«Знаете, мой поступок ни капли его не смутил. Брэд оказался приятным и чудесным человеком. Я так себе его и представлял. Несмотря на мои действия, даже служба охраны не стала препятствовать нашему тесному знакомству», - цитирует People Хемсфорта.

После возвращения в Австралию знаменитости пришлось уйти на самоизоляцию. Актер сидит дома с супругой Эльзой Патаки и тремя детьми. Сейчас ему тяжело без общения с представителями киноиндустрии, но знаменитость рад, что серые будни сглаживает воспоминание о знакомстве с Питтом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:35

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