Крис Хемсворт о знакомстве с Брэдом Питтом: «Вместо рукопожатия я бросился его обнимать»

«Знаете, мой поступок ни капли его не смутил. Брэд оказался приятным и чудесным человеком. Я так себе его и представлял. Несмотря на мои действия, даже служба охраны не стала препятствовать нашему тесному знакомству», - цитирует People Хемсфорта.





Хемсфорт встретил Питта на премьере фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Актер протянул коллеге руку для традиционного рукопожатия, но оппонент бросился его обнимать.После возвращения в Австралию знаменитости пришлось уйти на самоизоляцию. Актер сидит дома с супругой Эльзой Патаки и тремя детьми. Сейчас ему тяжело без общения с представителями киноиндустрии, но знаменитость рад, что серые будни сглаживает воспоминание о знакомстве с Питтом.