Роспотребнадзор выступил против послаблений на майские праздники

«Мы подготовили отдельные рекомендации на майские праздники. Соответствующие даты не являются поводом для того, чтобы нарушать предписания Минздрава и властей. В противном случае мы рискуем усугубить эпидемиологическую обстановку в стране. Мировая практика показывает, что ограничения являются самым действенным способом сдержать и побороть пандемию», - рассказала Попова.

«Молодежь, которая продолжает гулять по спортивным площадкам, мамы с детьми и очереди стариков – факторы, сказывающиеся на распространении болезни. Стоит помнить, что почти 50 процентов заболевших коронавирусной инфекцией это именно молодые люди», - подчеркнул Данчиков.





Глава Роспотребнадзора отметила, что «сорваться в данной ситуации недопустимо». По ее словам, все труды, вложенные в противодействие распространению пандемии, могут «пойти насмарку». Попова призвала всех граждан придерживаться режима самоизоляции и выходить из домов только при крайней необходимости.Об отсутствии поводов для смягчения ограничений в Москве сообщил Евгений Данчиков, являющийся главой столичного контрольного управления. По его словам, прирост заболеваемости сохраняется, ввиду чего в России продолжит действовать режим самоизоляции.