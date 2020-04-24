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Роспотребнадзор выступил против послаблений на майские праздники

Анна Попова, являющаяся главой Роспотребнадзора, сообщила о невозможности послабления ограничений на майские праздники. По словам руководителя ведомства, нарушение требований может привести к росту количества зараженных коронавирусом.
Роспотребнадзор выступил против послаблений на майские праздники

«Мы подготовили отдельные рекомендации на майские праздники. Соответствующие даты не являются поводом для того, чтобы нарушать предписания Минздрава и властей. В противном случае мы рискуем усугубить эпидемиологическую обстановку в стране. Мировая практика показывает, что ограничения являются самым действенным способом сдержать и побороть пандемию», - рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что «сорваться в данной ситуации недопустимо». По ее словам, все труды, вложенные в противодействие распространению пандемии, могут «пойти насмарку». Попова призвала всех граждан придерживаться режима самоизоляции и выходить из домов только при крайней необходимости.

Об отсутствии поводов для смягчения ограничений в Москве сообщил Евгений Данчиков, являющийся главой столичного контрольного управления. По его словам, прирост заболеваемости сохраняется, ввиду чего в России продолжит действовать режим самоизоляции.
«Молодежь, которая продолжает гулять по спортивным площадкам, мамы с детьми и очереди стариков – факторы, сказывающиеся на распространении болезни. Стоит помнить, что почти 50 процентов заболевших коронавирусной инфекцией это именно молодые люди», - подчеркнул Данчиков.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:07

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