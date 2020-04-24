Пьяного Марата Башарова сняли на видео во время беседы со стулом
Пьяного Марата Башарова, беседующего со стулом, сняли на видео. Неадекватное поведение актера обусловлено проблемами с алкоголем.
В ролике Башаров запечатлен за столом. Ведущий схватился одной рукой за голову и, судя по шевелению губ, что-то бормочет. Если прислушаться, то можно понять следующее: «Чем оно занимается? Да ничем!»
Брат экс-супруги Башарова рассказал о проблемах звезды со спиртным. Если актер не перестанет рассыпать оскорбления в адрес Елизаветы Шевырковой, родственник обнародует на звезду компромат. Недовольство семьи вызвали опубликованные в Instagram фото и видео, судя по которым бывшие возлюбленные позволяли себе устраивать скандалы при ребенке, передает «СтарХит».
Ранее Башаров рассказал, что стал замечать у себя экстрасенсорные способности.
В ролике Башаров запечатлен за столом. Ведущий схватился одной рукой за голову и, судя по шевелению губ, что-то бормочет. Если прислушаться, то можно понять следующее: «Чем оно занимается? Да ничем!»
Брат экс-супруги Башарова рассказал о проблемах звезды со спиртным. Если актер не перестанет рассыпать оскорбления в адрес Елизаветы Шевырковой, родственник обнародует на звезду компромат. Недовольство семьи вызвали опубликованные в Instagram фото и видео, судя по которым бывшие возлюбленные позволяли себе устраивать скандалы при ребенке, передает «СтарХит».
Ранее Башаров рассказал, что стал замечать у себя экстрасенсорные способности.