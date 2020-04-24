Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern Warfare
В Сети появилось очередное обновление Call of Duty: Modern Warfare. Компания Infinity Ward сообщила, что все владельцы официального релиза смогут установить апдейт бесплатно.
Специалисты устранили серьезный баг, связанный с непобедимостью после возрождения товарища по команде в локации Warzone. Также теперь у оперативника CTSFO 1 Mil-Sim имеются всего одни часы на запястье, а не двое, как это было ранее. Специалисты компании отметили, что данный баг связан с невнимательностью дизайнеров. Устранить его было решено исключительно в декоративных целях, так как он никак не влияет на игровой процесс.
Battlenet должен в автоматическом режиме загрузить патч при следующем запуске игрового клиента. Представители Infinity Ward отметили, что в мае будет выпущен еще один апдейт, но он по большей части затронет программную составляющую игры и никак не отразится не визуальных характеристиках.
«Обновление содержит некоторые исправления игрового процесса. После установки апдейта все сохранения останутся даже в случае, если этапы с багами уже были пройдены. Также немного изменилась цветовая коррекция общего игрового интерфейса, но заметить ее практически невозможно», - говорится в сообщении Infinity Ward.
Специалисты устранили серьезный баг, связанный с непобедимостью после возрождения товарища по команде в локации Warzone. Также теперь у оперативника CTSFO 1 Mil-Sim имеются всего одни часы на запястье, а не двое, как это было ранее. Специалисты компании отметили, что данный баг связан с невнимательностью дизайнеров. Устранить его было решено исключительно в декоративных целях, так как он никак не влияет на игровой процесс.
Battlenet должен в автоматическом режиме загрузить патч при следующем запуске игрового клиента. Представители Infinity Ward отметили, что в мае будет выпущен еще один апдейт, но он по большей части затронет программную составляющую игры и никак не отразится не визуальных характеристиках.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:45