Wi-Fi получит крупнейшее обновление за последние 20 лет





Кевин Робинсон, возглавляющий маркетинговый отдел Wi-Fi Alliance, рассказал, что компания основана в 1999 году. Сначала для связи использовался диапазон в 2,4 ГГц, но со временем частоту расширили до 5 ГГц. После обновления 6 ГГц можно будет использовать для всех точек Wi-Fi, в том числе домашних.Введение в работу нового диапазона состоится во втором квартале. Современные устройства смогут функционировать на порядок быстрее и стабильные. Специализированные девайсы могут выйти на рынок до декабря. Масштабное внедрение стартует с 2021 года по программе Wi-Fi 6E. Аналогичные решения для улучшения связи должны принять соответствующие службы в странах ЕС.