В WhatsApp может появиться персонализированная реклама

«Рекламные каналы Facebook становятся все более таргетированными. В Instagram мы уже смогли заметить изменение порядка распределения постов. Многие пользователи столкнулись с тем, что реклама приходит даже на основе поисковых запросов в Google, хотя фактически ресурс никак не связан с социальной сетью. По такому же принципу будет работать и персонализированный маркетинг в WhatsApp», - пишут журналисты The Information.





По данным издания The Information, инициатором внедрения рекламы в мессенджер стала компания Facebook. Социальная сеть располагает информацией об интересах пользователя, по которым ему будут предлагать различные прероллы. При необходимости юзер сможет пожаловаться на неуместную рекламу.Также в WhatsApp в будущем может появиться так называемая «реклама в статусах». Воспользоваться ей смогут только торговые аккаунты. Также для них планируют ввести упрощенную систему подключения платежных каналов.