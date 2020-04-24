В WhatsApp может появиться персонализированная реклама
В мессенджере WhatsApp может появиться персонализированная реклама. Она будет основана на данных пользователей Facebook, статистике переходов по ссылкам на другие маркетинговые кампании и поисковых запросах.
По данным издания The Information, инициатором внедрения рекламы в мессенджер стала компания Facebook. Социальная сеть располагает информацией об интересах пользователя, по которым ему будут предлагать различные прероллы. При необходимости юзер сможет пожаловаться на неуместную рекламу.
Также в WhatsApp в будущем может появиться так называемая «реклама в статусах». Воспользоваться ей смогут только торговые аккаунты. Также для них планируют ввести упрощенную систему подключения платежных каналов.
По данным издания The Information, инициатором внедрения рекламы в мессенджер стала компания Facebook. Социальная сеть располагает информацией об интересах пользователя, по которым ему будут предлагать различные прероллы. При необходимости юзер сможет пожаловаться на неуместную рекламу.
«Рекламные каналы Facebook становятся все более таргетированными. В Instagram мы уже смогли заметить изменение порядка распределения постов. Многие пользователи столкнулись с тем, что реклама приходит даже на основе поисковых запросов в Google, хотя фактически ресурс никак не связан с социальной сетью. По такому же принципу будет работать и персонализированный маркетинг в WhatsApp», - пишут журналисты The Information.
Также в WhatsApp в будущем может появиться так называемая «реклама в статусах». Воспользоваться ей смогут только торговые аккаунты. Также для них планируют ввести упрощенную систему подключения платежных каналов.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:52