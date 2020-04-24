Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина позировала перед камерой с волосатыми подмышками

«Показываю татуировки и небритые подмышки. Дам с начесами и пирожками призываю идти работать», - написала Плаксина.

Эпатажная Плаксина часто удивляет подписчиков своими снимками или мыслями. Теперь в ее ленте появился кадр, на котором она запечатлена в коротком топе, не способным скрыть ее волосатые подмышки. Дочь Успенской кривляется и показывает язык.На руках знаменитости видны три татуировки. Одна из них является фразой их стиха Марины Цветаевой о древнегреческом мифическом персонаже Федре: «Не догонит дыханья – грудь». Фолловеры раскритиковали автора поста за ужасный образ, поэтому вскоре комментарии были закрыты.