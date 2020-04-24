Борис Корчевников боится перенять от Вассермана «венец безбрачия»

«На первый взгляд кажется, что она очень легкая. На самом деле ее можно сравнить с шапкой Мономаха. На протяжении многих лет я заказываю свои жилетки в одной фирме, которая радует качеством. Потребностей становится больше, значит нужно и большее количество карманов», - рассказал Вассерман в студии программы «Судьба человека».





Корчевников сразу после получения уникального презента поинтересовался, не передается с ним «венец безбрачья». Вассерман заверил, что его не существует, а причиной отсутствия супруги является «неудачный юношеский спор». По словам публициста, его родные сперва негативно восприняли решение отказаться от отношений с женщинами, но с годами смирились.Ведущий отметил, что также пока не смог встретить женщину для создания крепкой семьи с детьми. Вассерман согласился с необходимостью рождения потомства, но призвал не критиковать тех, кто решил остаться без него. По словам эрудита, некоторые личности должны «концентрироваться на других вопросах, не имеющих ничего общего с семьей».