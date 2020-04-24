В Краснодаре один человек погиб при взрыве в многоэтажке
В Краснодаре в многоэтажке, расположенной в Ленинском переулке, произошел взрыв газа. Погиб 68-летний мужчина.
Сообщается, пожарные быстро прибыли к шестиэтажному дому и начали эвакуацию жильцов. Взрыв прогремел в одной из квартир. Помещение полностью выгорело. Во время его обследования найдено тело, предположительно, собственника. Сведения о других пострадавших и жертвах не поступали. Причины, приведшие к трагедии, установят эксперты.
Ранее в столице Кубани мужчина погиб в результате падения с 13 этажа. Процессуальное решение полицейские вынесут после окончания доследственной проверки и назначенных экспертиз.
Сообщается, пожарные быстро прибыли к шестиэтажному дому и начали эвакуацию жильцов. Взрыв прогремел в одной из квартир. Помещение полностью выгорело. Во время его обследования найдено тело, предположительно, собственника. Сведения о других пострадавших и жертвах не поступали. Причины, приведшие к трагедии, установят эксперты.
Ранее в столице Кубани мужчина погиб в результате падения с 13 этажа. Процессуальное решение полицейские вынесут после окончания доследственной проверки и назначенных экспертиз.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:06